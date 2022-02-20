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14 минут назад

AFP: Макрон получил заверения в выводе войск России из Белоруссии

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным получил заверения в планах по выводу войск РФ из Белоруссии после завершения учений. Об этом сообщило в воскресенье Agence France Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Макрон получил заверения в выводе войск России из Белоруссии
Фото: © EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL© EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL

Россия и Белоруссия проводили проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошли передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - состоялись совместные учения.

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