Макрон получил заверения в выводе войск России из Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным получил заверения в планах по выводу войск РФ из Белоруссии после завершения учений. Об этом сообщило в воскресенье Agence France Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
Россия и Белоруссия проводили проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошли передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - состоялись совместные учения.