Макрон получил заверения в выводе войск России из Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным получил заверения в планах по выводу войск РФ из Белоруссии после завершения учений. Об этом сообщило в воскресенье Agence France Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.