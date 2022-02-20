«Одна из последних попыток»: Макрон поговорил с Путиным и Зеленским

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«Переговоры, которые французская сторона рассматривает в качестве одной из последних попыток предотвратить вторжение России на Украину начались в 11 часов утра (в 13 часов по московскому времени)», - сообщает агентство со ссылкой на Елисейский дворец.

По итогам переговоров, сообщает РИА «Новости», стороны договорились организовать в ближайшее время встречу рабочей группы для достижения прекращения огня на Украине. Кроме того, Макрон и Путин согласились провести «интенсивную дипломатическую работу» на уровне министров иностранных дел стран.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты обсуждали обострение обстановки на Украине.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

После разговора с Владимиром Путиным, который занял 1 час 45 минут, Макрон провел переговоры с Зеленским. По итогам разговора президенты договорились об экстренном созыве Трехсторонней контактной группы, сообщается на странице Twitter украинского лидера. Ее задачей является как можно быстрее урегулировать ситуацию на Донбассе.

«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины», - говорится в сообщении в Twitter Зеленского.