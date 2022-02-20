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34 минуты назад

Боррель: Нет страны, на которую ЕС потратил больше денег, чем на Украину

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Евросоюз ни на одно государство не потратил больше денег, чем на Украину, которая с 2014 года получила 17 млрд евро от Брюсселя, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Евросоюз раскрыл рекордные траты на Украину
Фото: EPAEPA

На вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС, Боррель ответил, что нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро – это очень много.

«Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», – добавил он, передает ТАСС.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тот же вопрос, предложил «развивать с Киевом тесные связи, поддерживать территориальную целостность и процветание [Украины]».

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Ранее Боррель заявил, что ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм, но при этом назвал «сдержанной» реакцию Киева на некие «провокации».

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