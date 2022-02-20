США потратили миллионы долларов на Украине на войну против России

Американский портал Mintpressnews пишет, что правительство США потратило 22 миллиона долларов на ведение антироссийской информационной войны на Украине и за рубежом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению журналистов, Национальный фонд за Демократию (The National Endowment for Democracy (NED) «может заявлять сколько угодно, что занимается продвижением демократии».

«На самом деле, фонд ведет какую угодно деятельность, только не ту, о которой заявляет. Разве что слово демократия в их понимании является синонимом словосочетания «интересы элиты США», — говорится в статье.

В частности, фонд с 2014 года потратил на операции внутри Украины 22,4 миллиона долларов.

Эти деньги пошли на «создание и обучение прозападных политических партий, финансирование подконтрольных средств массовой информации, субсидирование масштабных кампаний по приватизации, которые приносят пользу иностранным многонациональным корпорациям».

Среди контролируемых СМИ журналисты называют Украинский кризисный медиа-центр, который постоянно публикует исследования о «усилиях России по искажению фактов» и страшилки о надвигающемся российском вторжении, а также приглашает британского посла выступить в своей штаб-квартире.