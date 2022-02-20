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16 минут назад

США потратили миллионы долларов на Украине на информационную войну против России

Илья Родин

Американский портал Mintpressnews пишет, что правительство США потратило 22 миллиона долларов на ведение антироссийской информационной войны на Украине и за рубежом.

США потратили миллионы долларов на Украине на войну против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналистов, Национальный фонд за Демократию (The National Endowment for Democracy (NED) «может заявлять сколько угодно, что занимается продвижением демократии».

«На самом деле, фонд ведет какую угодно деятельность, только не ту, о которой заявляет. Разве что слово демократия в их понимании является синонимом словосочетания «интересы элиты США», — говорится в статье.

В частности, фонд с 2014 года потратил на операции внутри Украины 22,4 миллиона долларов.

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Эти деньги пошли на «создание и обучение прозападных политических партий, финансирование подконтрольных средств массовой информации, субсидирование масштабных кампаний по приватизации, которые приносят пользу иностранным многонациональным корпорациям».

Среди контролируемых СМИ журналисты называют Украинский кризисный медиа-центр, который постоянно публикует исследования о «усилиях России по искажению фактов» и страшилки о надвигающемся российском вторжении, а также приглашает британского посла выступить в своей штаб-квартире.

Этот центр продвигает видение Украины как «форпоста свободы и демократического развития в Восточной Европе» и «неотъемлемой части Запада». Еще одно направление проектов NED - борьба с коррупцией. Слова «коррупция» встречается в грантах NED Украине 83 раза, и фонд финансировал широкий круг НПО, занимающихся этой темой.

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