Украинский ведущий загадал Лаврову неприличную загадку про два стула

Украинский телеведущий Владимир Петров задал министру иностранных дел России Сергею Лаврову неприличную загадку. Инцидент произошел в прямом эфире.

Фото: ТАСС ТАСС

Недавно руководитель ведомства заявил, что Москва намерена добиваться честной работы США и НАТО в сфере безопасности. По его словам, как говорят «пацан сказал — пацан сделал».

Высказывание вызвало реакцию в Киеве. Телеведущий Петров допустил оскорбительное высказывание в адрес Лаврова и президента России Владимира Путина. Телеведущий решил обратиться к министру с вопросом «по понятиям».

«Смотри. Есть два стула, на одном пики точеные, на другом... пальцы верченые. На какой сам сядешь? Жду ответа как соловей лета», — передает слова Петрова URA.RU.