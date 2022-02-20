В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
12 минут назад

Украинский ведущий Петров загадал Лаврову неприличную загадку про два стула

Слово и Дело

Украинский телеведущий Владимир Петров задал министру иностранных дел России Сергею Лаврову неприличную загадку. Инцидент произошел в прямом эфире.

Украинский ведущий загадал Лаврову неприличную загадку про два стула
Фото: ТАССТАСС

Недавно руководитель ведомства заявил, что Москва намерена добиваться честной работы США и НАТО в сфере безопасности. По его словам, как говорят «пацан сказал — пацан сделал».

Высказывание вызвало реакцию в Киеве. Телеведущий Петров допустил оскорбительное высказывание в адрес Лаврова и президента России Владимира Путина. Телеведущий решил обратиться к министру с вопросом «по понятиям».

«Смотри. Есть два стула, на одном пики точеные, на другом... пальцы верченые. На какой сам сядешь? Жду ответа как соловей лета», — передает слова Петрова URA.RU.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал истерию Запада о возможном «вторжении» России на Украину. По его словам, подобные пропагандистские высказывания не соответствуют действительности.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители