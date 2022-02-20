Япония отказала России в мирном договоре

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10 минут назад

Япония отказалась подписывать мирный договор с Россией без передачи всех Южных Курил

Газета.Ru

Заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» заявил, что его страна готова будет подписать мирный договор с Россией только после передачи ей суверенитета Южных Курильских островов.

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Фото: ТАССТАСС

«Мы хотим продолжать переговоры о мирном договоре с учетом обсуждения всех четырех островов. Принципиальная позиция Японии в том, что суверенитет над всеми четырьмя островами принадлежит ей. Поэтому наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос, а потом заключить мирный договор», — сказал представитель японского МИД.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора.

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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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