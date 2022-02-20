В ЛНР заявили о жертвах в результате атаки ВСУ

Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил в Telegram-канале, что вследствие атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пионерское были жертвы среди мирного населения. Кроме того, были разрушены жилые дома.

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«В результате столкновения противник понес потери и отступил.Преступные действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения», - сообщается в Telegram-канале.

В свою очередь, Министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР сообщило о том, что сотрудникам ведомства удалось предотвратить диверсию со стороны ВСУ.

Диверсионно-штурмовой группе была поставлена задача подорвать газопроводы, электроподстанции и другие важные объекты на территории самопровозглашенной республики. Спецназу удалось справиться с диверсантами. При задержании были ранены два бойца МГБ.

В милиции ДНР также заявили, что украинские силовики «круглосуточно ведут интенсивные обстрелы» территории самопровозглашенной республики.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», — говорится в сообщении.