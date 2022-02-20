Западные страны ведут переговоры о поставках оружия украинскому сопротивлению на случай, если Россия «вторгнется» в республику и свергнет киевское правительство. Об этом сообщает британская газета The Guardian. В частности, о вооружении сопротивления заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Между западными союзниками ведутся секретные переговоры о том, как вооружить то, что, по их мнению, станет ожесточенным украинским сопротивлением в случае российского вторжения, которое свергнет киевское правительство», — передает слова Салливана The Guardian.

Газета также приводит речь британского премьер-министра Бориса Джонсона на Мюнхенской конференции. Он заявил, что любое вторжение на Украину приведет к «поколению кровопролития и страданий», поскольку жители страны будут вести ожесточенную кампанию, чтобы противостоять российским войскам.