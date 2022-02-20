Столтенберг обвинил РФ и оправдался за действия НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нарушал своего обещания не расширяться на восток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

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По информации издания, так Столтенберг ответил на вопрос, справедливы ли обвинения России в том, что НАТО нарушила свое слово. Кроме того, генеральный секретарь альянса прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором западные страны заявили о неприемлемости расширения организации.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО принимает решения вместе с 30 государствами, которые входят в ее состав. Как он отметил, они нигде не принимали решения отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что согласно договору европейские страны могут стать членами НАТО, об этом также упоминается в других международных документах, «определяющих безопасность Европы». Среди них и Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Ранее Йенс Столтенберг обвинил Россию в подготовке «полномасштабного наступления» на территорию Украины.