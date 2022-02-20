Столтенберг обвинил РФ и оправдался за действия НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нарушал своего обещания не расширяться на восток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.
По информации издания, так Столтенберг ответил на вопрос, справедливы ли обвинения России в том, что НАТО нарушила свое слово. Кроме того, генеральный секретарь альянса прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором западные страны заявили о неприемлемости расширения организации.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО принимает решения вместе с 30 государствами, которые входят в ее состав. Как он отметил, они нигде не принимали решения отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что согласно договору европейские страны могут стать членами НАТО, об этом также упоминается в других международных документах, «определяющих безопасность Европы». Среди них и Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.
Ранее Йенс Столтенберг обвинил Россию в подготовке «полномасштабного наступления» на территорию Украины.
«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение», — заявил он.