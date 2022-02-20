В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
11 минут назад

Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нарушал своего обещания не расширяться на восток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

Столтенберг обвинил РФ и оправдался за действия НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, так Столтенберг ответил на вопрос, справедливы ли обвинения России в том, что НАТО нарушила свое слово. Кроме того, генеральный секретарь альянса прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором западные страны заявили о неприемлемости расширения организации.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО принимает решения вместе с 30 государствами, которые входят в ее состав. Как он отметил, они нигде не принимали решения отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что согласно договору европейские страны могут стать членами НАТО, об этом также упоминается в других международных документах, «определяющих безопасность Европы». Среди них и Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Ранее Йенс Столтенберг обвинил Россию в подготовке «полномасштабного наступления» на территорию Украины.

«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение», — заявил он.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители