Боррель оценил реакцию Украины на «провокации»

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина проявила сдержанность, учитывая «продолжающиеся провокации и усилия по дестабилизации». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ЕС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, Европейский союз приветствует сдержанную позицию Украины с учетом новых провокаций и усилий по дестабилизации ситуации.

Специальный представитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что утром 19 февраля пройдет внеочередное заседание контактной группы по Донбассу. Отмечается, что ситуация с безопасностью в этом регионе вызывает опасения. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к переговорам, встреча была отменена в связи с отсутствием у Киева стремления к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление по поводу несостоявшейся встречи и пояснил, что некоторые участники «связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями».