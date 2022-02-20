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24 минуты назад

Боррель назвал сдержанной реакцию Украины на «провокации»

Елена Прошина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина проявила сдержанность, учитывая «продолжающиеся провокации и усилия по дестабилизации». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ЕС.

Боррель оценил реакцию Украины на «провокации»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Европейский союз приветствует сдержанную позицию Украины с учетом новых провокаций и усилий по дестабилизации ситуации.

Специальный представитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что утром 19 февраля пройдет внеочередное заседание контактной группы по Донбассу. Отмечается, что ситуация с безопасностью в этом регионе вызывает опасения. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к переговорам, встреча была отменена в связи с отсутствием у Киева стремления к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление по поводу несостоявшейся встречи и пояснил, что некоторые участники «связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями».

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины начали обстрел их позиций. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил изданию, что Киев применяет против них минометы и артиллерию, которые были запрещены минскими соглашениями.

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