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58 минут назад

Вучич рассказал о подготовке Сербии к «мировому коллапсу»

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что власти страны готовят резервы на случай конфликта США, России и ЕС. Он указал, что подобный конфликт может обернуться «мировым коллапсом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

Вучич рассказал о подготовке Сербии к «мировому коллапсу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если между США, Европейским союзом и Россией вспыхнет конфликт на мировом уровне, то начнутся масштабные санкции. Вучич указал, что США и ЕС могут закрыть все, что поступает из России.

«Что мы в этом случае делаем с нефтью? С нефтью, со всеми нефтепродуктами: керосином, мазутом, дизелем и евродизелем, бензином, что делаем с газом?!» — заявил он.

Президент Сербии добавил, что власти страны в предыдущий месяц закачали в подземное хранилище газа Банатский Двор столько топлива, сколько смогли. По его словам, в настоящий момент там находится около 110 миллионов кубических метров газа. Однако Вучич подчеркнул, что этого запаса хватит Сербии лишь на 15-20 дней в случае непредвиденных ситуаций. Отмечается, что запасов нефти в энергетических резервах вместе с военными и другими запасами Сербии хватит не более чем на месяц.

Кроме того, лидер сербского государства рассказал, что у них есть запасы основных продуктов питания: фасоли, масла, соли, гороха, кукурузы, пшеницы и муки. Вучич подчеркнул, что граждане Сербии не будут голодать «что бы ни случилось в мире».

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