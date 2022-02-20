Столтенберг: НАТО готова выслушать обеспокоенности России

НАТО готова выслушать обеспокоенности России по вопросу контроля за вооружениями и найти решение, которое могло бы помочь обеим сторонам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD, сообщает РИА Новости.

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По его словам, США и НАТО представили предложения по контролю за вооружениями и транспарентности в письменной форме. Столтенберг подчеркнул, что это доказывает их готовность к обсуждению.

«Готовы выслушать обеспокоенности России и... попытаться найти решение, которое поможет и НАТО и России», — сообщил он.

Столтенберг отметил, что вопрос контроля за вооружениями важен для обеих сторон. Он заявил, что цель США и НАТО — убедить Россию найти политическое решение и изменить крус.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил усилить присутствие альянса у границ России. Он снова подчеркнул, что НАТО — оборонный альянс, который не создавался с целью угрозы ни для одной страны, включая Россию. Однако Столтенберг добавил, что НАТО сделает все возможное, чтобы защитить своих союзников.