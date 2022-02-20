Столтенберг: НАТО готова выслушать обеспокоенности России

НАТО готова выслушать обеспокоенности России по вопросу контроля за вооружениями и найти решение, которое могло бы помочь обеим сторонам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD, сообщает РИА Новости.
По его словам, США и НАТО представили предложения по контролю за вооружениями и транспарентности в письменной форме. Столтенберг подчеркнул, что это доказывает их готовность к обсуждению.
«Готовы выслушать обеспокоенности России и... попытаться найти решение, которое поможет и НАТО и России», — сообщил он.
Столтенберг отметил, что вопрос контроля за вооружениями важен для обеих сторон. Он заявил, что цель США и НАТО — убедить Россию найти политическое решение и изменить крус.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил усилить присутствие альянса у границ России. Он снова подчеркнул, что НАТО — оборонный альянс, который не создавался с целью угрозы ни для одной страны, включая Россию. Однако Столтенберг добавил, что НАТО сделает все возможное, чтобы защитить своих союзников.
«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс», — заявил он.