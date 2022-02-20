В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
31 минуту назад

В ЕС осудили обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

RT на русскомиещё 3

Евросоюз осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ЕС осудил обстрелы на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС осуждает использование тяжёлого оружия и неизбирательные обстрелы гражданских районов, что явно нарушает минские соглашения и международное право», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, заявления со стороны «неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска» о возможности нападения Украины безосновательны.

Он добавил, что в ЕС призывают Россию к деэскалации.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители