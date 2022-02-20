Глава МИД Чехии призвал граждан страны покинуть Украину

Гражданам Чехии, находящимся на Украине, следует покинуть эту страну. Об этом заявил журналистам в воскресенье чешский министр иностранных дел Ян Липавский по итогам заседания действующего при внешнеполитическом ведомстве штаба по кризисным ситуациям, на котором обсуждалась ситуация на востоке Украины.

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"Мы рассмотрели очень серьезную ситуацию, которая сложилась в этом регионе [на востоке Украины] из-за действий России, - отметил он. - Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами [по Евросоюзу] и союзниками [по НАТО]. МИД в ближайшее время опубликует рекомендации [по поездкам на Украину]. Хочу призвать наших граждан, чтобы они не совершали в данное время поездки на Украину".

По данным МИД, на Украине находятся 114 граждан Чехии. Посольство и генеральное консульство республики в этой стране продолжают выполнять свои основные функции.

"В данное время мы оставили там, например, консула", - сказал министр.

При МИД, как проинформировал Липавский, создана группа по рассмотрению вопросов оказания гуманитарной помощи Украине. В ближайшее время в эту страну будет направлен очередной гуманитарный груз на сумму 10 млн крон (примерно €400 тыс.).

"Речь пойдет о медицинско-гуманитарной помощи", - уточнил он.

Министр призвал жителей республики быть бдительными по отношению дезинформации в общественном пространстве с оправданием противоречащих международному праву действий участников конфликта.