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19 минут назад

В подконтрольной Киеву Луганской области не нашли причин для эвакуации

News.ru

Глава находящейся под контролем Киева Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдая заявил, что в эвакуации мирного населения в регионе нет никакой необходимости. При этом он признал, что подобный план на всякий случай составлен. Его слова приводятся на странице областной администрации в Facebook.

Эвакуацию населения проводить не собираемся, но если произойдёт обострение и возникнет потребность спасать население, то у нас есть понимание, куда именно, на каком транспорте и какое количество людей вывозить. <...> План эвакуации на всякий случай составлен, — сообщил глава администрации.

Он также добавил, что многие владельцы гостиниц и санаториев, расположенных на западе Украины, готовы принять жителей Луганской области.

Кроме того, Сергей Гайдая заявил о большом количестве провокаций, происходящих с противоположной стороны линии соприкосновения.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы массово прибывают на территорию Ростовской области, для них организовано проживание и питание, часть людей распределяют в другие регионы России.

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