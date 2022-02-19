Зеленский обвинил Россию в срыве его выступления в Мюнхене

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в организации кибератаки на его гарнитуру, которая перестала работать, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляция которой велась на YouTube. По его словам, можно сделать вывод, что РФ «присутствует» на конференции.