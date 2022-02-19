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51 минуту назад

Зеленский обвинил Россию в срыве его выступления в Мюнхене

Ura.Ru

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в организации кибератаки на его гарнитуру, которая перестала работать, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляция которой велась на YouTube. По его словам, можно сделать вывод, что РФ «присутствует» на конференции.

Зеленский обвинил Россию в срыве его выступления в Мюнхене
Фото: ReutersReuters

«Кибератака, наверное. Можно мне другую гарнитуру? Вот видите, Россия вроде как не присутствует, а на самом деле здесь», — сказал Владимир Зеленский, когда его гарнитура перестала работать.

Джонсон и Зеленский совместно обратились к России

Ранее сообщалось, что в Кремле раскритиковали Мюнхенскую конференцию, заявив, что она теряет востребованность для РФ. Президент РФ Владимир Путин отказался принимать в ней участие. Американский глава Джо Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского посещать конференцию в Мюнхене, передает RT. На конференции украинский лидер заявил, что определился с судьбой Крыма и Донбасса.

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