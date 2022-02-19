Главы МИД G7 обратились с призывом к России

Главы МИД стран G7 призвали Россию отвести большую часть войск от украинской границы и придерживаться международных обязательств. Об этом говорится в заявлении министров по итогам заседания в Мюнхене.

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Стороны призвали Москву придерживаться пути дипломатии и снизить градус военной активности, отмечает «Интерфакс». В заявлении выражаются опасения в связи с возможными провокациями на российско-украинской границе, которые могут привести к началу военных действий.

«Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации», говорится в документе.