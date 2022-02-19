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14 минут назад

Зеленский рассказал о споре c союзниками из-за санкций против России

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о споре «с одним из лидеров ведущих стран» по поводу санкций против России. На Мюнхенской конференции по безопасности он поведал, как требовал ввести рестрикции немедленно, но был проигнорирован.

Зеленский рассказал о споре c союзниками из-за санкций против России
Фото: ТАССТАСС

«У нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, окей, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете?» - заявил Зеленский.

Джонсон и Зеленский совместно обратились к России

Украина, по его словам, ждет «бомбардировок» со стороны России и тогда, по его словам, «нам не нужны будут ваши санкции».

Также Зеленский заявил, что Украина вернет себе Крым и неподконтрольные территории Донбасса, но это произойдет исключительно мирным путем.

Украинский лидер обратился к западным партнерам прекратить постоянно говорить о возможных датах вторжения, если те хотят помочь Киеву.

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