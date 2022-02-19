Зеленский рассказал о споре c союзниками из-за санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о споре «с одним из лидеров ведущих стран» по поводу санкций против России. На Мюнхенской конференции по безопасности он поведал, как требовал ввести рестрикции немедленно, но был проигнорирован.
«У нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, окей, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете?» - заявил Зеленский.
Украина, по его словам, ждет «бомбардировок» со стороны России и тогда, по его словам, «нам не нужны будут ваши санкции».
Также Зеленский заявил, что Украина вернет себе Крым и неподконтрольные территории Донбасса, но это произойдет исключительно мирным путем.
Украинский лидер обратился к западным партнерам прекратить постоянно говорить о возможных датах вторжения, если те хотят помочь Киеву.