Зеленский рассказал о споре c союзниками из-за санкций против России

«У нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, окей, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете?» - заявил Зеленский.