«Подрывают сами себя»: Зеленский объяснил обострение на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции в Мюнхене прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал DW.

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«То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова… Это прямая провокация! Это чистая ложь! Не было этих раненных. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя!», - сообщил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Киев не планирует какие-либо военные действия, и «Крым и оккупированные районы Донбасса вернутся в состав Украины только мирным путем».

Зеленский пригрозил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. И, в том случае, если его стране не дадут гарантии безопасности в рамках меморандума, Киев безусловно объявит его недействительным.