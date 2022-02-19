Берлин обвинил глав ДНР и ЛНР в инсценировке

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила после встречи дипломатов стран G7, что громкие заявления лидеров непризнанных республик ЛНР и ДНР являются всего лишь инсценировкой. Она предупредила, что Запад готов к введению масштабных санкций против России. Об этом пишет ТАСС.
«В течение последних месяцев мы видим на границах России у Украины наращивание войск, которого не наблюдалось со времен холодной войны. Заявления сепаратистов в последние 24 часа идут в соответствии со сценарием, о котором многие предупреждали», - полагает Бербок.
По ее мнению, все это «инсценировка для оправдания военного вмешательства».
Она добавила, что на Западе так и не смогли получить информацию о конкретных планах российских властей.
«Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза в отношении Украины очень реальна. И она уже сейчас оказывает реальное влияние на инвестиции, авиасообщение, рабочие места и на ежедневную жизнь на Украине», - рассказала она.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности назвал «смешной» аргументацию Владимира Путина во время переговоров между странами.