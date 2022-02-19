Берлин обвинил глав ДНР и ЛНР в инсценировке

«Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза в отношении Украины очень реальна. И она уже сейчас оказывает реальное влияние на инвестиции, авиасообщение, рабочие места и на ежедневную жизнь на Украине», - рассказала она.