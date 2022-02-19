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1 час назад

НАТО закрывает офисы в Киеве

Майк Габриелян

НАТО временно закрывает свои офисы в Киеве и перемещает их в Брюссель и Львов. Об этом сообщает норвежское издание VG со ссылкой на представителя НАТО.

НАТО закрывает офисы в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО и государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, предпринимаются все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому персонал теперь переведен во Львов и в Брюссель», - заявили в НАТО.

В организации добавили, что пока не думали над полным прекращением функционирования структур НАТО на Украине.

Ранее Британия, США, Канада и Австралия перенесли свои посольства из Киева во Львов.

Ранее на этой неделе газета «Известия» опубликовала большую аналитическую статью о том, как украинская «экономика улетает в трубу» из-за кампании по нагнетанию напряженности.

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