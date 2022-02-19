Джонсон и Зеленский совместно обратились к России

«Лидеры согласились с тем, что дальнейшее вторжение на Украину стало бы огромным просчетом, который был бы встречен яростным сопротивлением на Украине. Они согласились с тем, что у президента [России Владимира Путина] еще есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии», — говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.