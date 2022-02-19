Первый эвакуационный поезд отправился из ЛНР в Россию

Первый пассажирский поезд с эвакуируемыми из-за обострения ситуации в Донбассе жителями Луганской народной республики отправился из Луганска в Россию. Об этом в субботу сообщило агентство Луганскинформцентр.

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По информации агентства, планируется, что этот состав вывезет в Россию порядка 650 человек, по пути следования он сделает остановки в Алчевске и Свердловске. Власти ЛНР планируют повторные отправки железнодорожного состава.

На утро субботы, по данным правительства ЛНР, в Россию уже эвакуировали более 13,5 тыс. человек.

Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Информация о погибших не поступала, два мирных жителя ранены.