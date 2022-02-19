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18 минут назад

Генсек НАТО пригрозил России расширением альянса

Майк Габриелян

Россия получит усиление НАТО у своих границ, если применит силу при обострении украинского кризиса. Об этом заявил глава североатлантического блока Йенс Столтенберг, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО пригрозил России расширением альянса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если цель Кремля состоит в том, чтобы у его границ было меньше НАТО, он получит только больше НАТО», — пообещал Столтенберг.

По его словам, альянс «примет все необходимые меры для защиты и защиты всех наших союзников».

Столтенберг также заявил, что написал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о проведении дополнительных переговоров между Советом НАТО и Россией для разрядки украинского кризиса.

«России еще не поздно изменить курс, отступить от пропасти…» — сказал Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили, что отказываются от войны с Россией в случае вторжения Украины в Донбасс.

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