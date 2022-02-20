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27 минут назад

Британский премьер заявил о начале крупнейшей войны в Европе

Свободная прессаиещё 3

Война России и Украины уже началась, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что эта война станет крупнейшей в Европе с 1945 года.

Джонсон заявил о начале крупнейшей войны в Европе
Фото: ReutersReuters

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», – высказался Джонсон в интервью телеканалу BBC.

Премьер отметил, что, по данным британской разведки, российские войска планируют окружить Киев, ударив с Донбасса и из Белоруссии.

Ранее «СП» писала о том, что президент США Джо Байден может спровоцировать повторение Крымской войны, если продолжит бездоказательно высказываться об угрозе со стороны России и провоцировать Украину.

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