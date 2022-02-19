Германия пригрозила России жесткими санкциями

"Жесткие экономические санкции подготовлены, и если российский президент предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия", - цитирует РИА Новости главу комитета.