Германия пригрозила России жесткими санкциями

В Германии заявили, что военного ответа НАТО на действия России из-за Украины не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции. Так высказался глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"Жесткие экономические санкции подготовлены, и если российский президент предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия", - цитирует РИА Новости главу комитета.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд заявил, что РФ не собирается нападать на «незалежную».