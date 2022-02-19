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15 минут назад

Германия пригрозила России жесткими санкциями

Свободная пресса

В Германии заявили, что военного ответа НАТО на действия России из-за Украины не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции. Так высказался глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Германия пригрозила России жесткими санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Жесткие экономические санкции подготовлены, и если российский президент предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия", - цитирует РИА Новости главу комитета.

В ЕС захотели исключить энергетику из санкций против РФ

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд заявил, что РФ не собирается нападать на «незалежную».

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