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56 минут назад

В Мюнхене началась встреча глав МИД стран G7

News.ru

Встреча глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) началась в Мюнхене, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, передаёт РИА Новости. Она проходит на полях конференции по безопасности. Подробностей содержания начавшейся встречи пока не приводится.

В Мюнхене началась встреча глав МИД стран G7
Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look PressSven Hoppe/dpa/Global Look Press

Могу вам подтвердить, что встреча глав МИД G7 началась, — заявили в МИД ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон с партнёрами по G7 и Европейскому союзу согласовали пакет санкций в отношении России в случае начала «вторжения» на Украину.

Отмечалось, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет «встречена быcтрым и скоординированным силовым ответом». В «Большую семёрку» входят Великобритания, Италия, Германия, CША, Канада, Франция и Япония.

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