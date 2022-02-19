В Мюнхене началась встреча глав МИД стран G7

Встреча глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) началась в Мюнхене, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, передаёт РИА Новости. Она проходит на полях конференции по безопасности. Подробностей содержания начавшейся встречи пока не приводится.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Могу вам подтвердить, что встреча глав МИД G7 началась, — заявили в МИД ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон с партнёрами по G7 и Европейскому союзу согласовали пакет санкций в отношении России в случае начала «вторжения» на Украину.