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1 час назад

Памятник Сталину самовольно воздвигли в Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Памятник Сталину установили собственными силами жители села Вариани Горийского муниципалитета, сообщила телекомпания «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Памятник Сталину самовольно воздвигли в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уважаем Сталина, поднимаем за него тосты, храним в семьях фотографии. Вокруг памятника разобьем сквер», – объяснил один из жителей.

На вопрос о том, что, по грузинским законам не разрешается пропаганда символов тоталитаризма, респонденты заявили, что «люди захотели этот памятник».

В 2010 году памятник вождю демонтировали на его родине в Гори, однако там работает дом-музей вождя, который ежегодно посещает десятки тысяч местных и иностранных визитеров.

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