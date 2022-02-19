Журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе. Об этом сообщила руководитель канала Майя Манна.

«Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в поселении Зайцево, ДНР. Корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент живы и здоровы, в срочном порядке покидают опасную точку», — написала она в Telegram.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения гражданского лица и причинения ущерба жилой инфраструктуре Донбасса в результате обстрела Вооружёнными силами Украины.

По данным СК, с 2014 года по настоящее время возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса.