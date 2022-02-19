Центробанк ДНР ввел суточный лимит выдачи наличных

Центробанк Донецкой народной республики (ДНР) временно установил суточный лимит выдачи наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Центробанк уточнил, что суточный лимит выдачи наличных временно составляет 10 тысяч российских рублей на одну карту. Это сделано с целью «бесперебойного обеспечения граждан наличными средствами», пояснил регулятор.

В обращении Центробанка говорится, что такая мера поможет получить доступ к денежным средствам всем жителям ДНР. Расчеты банковскими картами в торговых точках не ограничиваются.

«Учитывая сложившуюся напряженную обстановку, призываем вас сохранять выдержку и самообладание, которые помогут сохранить управляемость процессом обеспечения денежными средствами в Республике», — говорится в сообщении банка.