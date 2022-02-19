Билл Гейтс предсказал не связанную с коронавирусом пандемию

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию, сообщило издание CNBC. На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в Германии миллиардер заявил, что следующая эпидемия будет связана с другим патогеном, который не имеет ничего общего с коронавирусом.

По данным Гейтса, риски тяжелого заболевания COVID-19 «резко снизились», но это не поможет избежать новой эпидемии. Ранее Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию. На конференции Гейтс заявил, что, вероятнее всего, «потенциальная новая пандемия будет связана с патогеном, отличным от семейства коронавирусов». При этом достижения в области медицинских технологий должны помочь миру лучше бороться с ней, добавил миллиардер.

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Рассуждая о коронавирусе, Гейтс сказал, что «вероятность тяжёлого течения заболевания, которое в основном связано с пожилым возрастом, ожирением или диабетом, в настоящее время значительно снижается». По его словам, правительства уже сейчас должны инвестировать в медицину, чтобы сократить время создания вакцин до шести месяцев. Сейчас этот процесс занимает около двух лет.

По данным издания, Гейтс через собственный благотворительный фонд в партнёрстве с британским Wellcome Trust пожертвовал $300 млн Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI). Эта компания помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. CEPI намерена собрать $3,5 млрд, чтобы сократить необходимое для разработки новой вакцины время до 100 дней. Ранее Гейтс уже говорил , что мир могут накрыть новые пандемии других вирусов, которые окажутся опаснее, чем COVID-19. По его мнению, населению нужно готовиться к появлению патогена, который вызовет более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний.