Олигарх Ахметов снова покинул Украину

В пресс-службе украинского бизнесмена Рината Ахметова подтвердили его отъезд из Украины, передаёт РИА Новости. Однако, там отметили, что он вернётся «при первых признаках реальной опасности». Накануне его самолёт вылетел из Киева в Женеву. Ранее после критики покинувших страну олигархов со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщалось, что Ахметов приедет в граничащий с Донбассом Мариуполь.

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Ахметов вылетел в Женеву для проведения ряда встреч. 19 февраля он отправится в Лондон.

Но при первых признаках реальной опасности он сразу вернётся в Украину, чтобы быть здесь, вместе с Украиной и украинцами, — отметили в пресс-службе бизнесмена.

В понедельник, 14 февраля 22 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи и члены их семей, покинувшие Украину на фоне эскалации вокруг возможной войны с Россией и паники в СМИ по этому поводу, сами вынесли себе приговор. Только за 13 февраля с украинской территории вылетело около 20 чартеров и частных самолётов. Среди них были и борт Ахметова.