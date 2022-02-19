Разведка ДНР перехватила план нападения Украины на Донбасс

Разведка ДНР заявила, что добыла план киевской наступательной операции против республик Донбасса. На вторжение в Донбасс Киев отвел 5 суток, сообщает РИА «Новости».

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Целью наступательной операции якобы является выдавливание русскоязычного населения ДНР и ЛНР в Россию и получение контроля над всей территорией.

Наступление украинских силовиков, по версии донецкой разведки, планируется с трех направлений. Главный удар будет нанесен по линии Краматорск – Дебальцево. Затем украинские вооруженные формирования планируют выход к Алчевску и Енакиево. На это отводится 3 суток. Конечная цель – выход к границе России и ДНР за 2 суток.

Второе направление – приазовское, от Широкино с участием морского десанта из Новоазовска. За 2 суток военные и «нацбаты» должны выйти к Иловайску и Ульяновскому и дальше двигаться в направлении Красного Луча до российской границы.

Третье направление – луганское, к Алчевску с выходом к Красному Лучу для соединения с группировкой «Юг».

По данным разведки ДНР, в «день икс» планируется массированный удар артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников. В Киеве намерены уничтожить военные и гражданские объекты ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км.

В ходе операции киевские силовики также планируют блокирование Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.