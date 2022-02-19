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49 минут назад

В Еврокомиссии предрекли изменение мирового порядка

Lenta.ru

В Европе происходит крупнейшее наращивание войск со времен холодной войны. Об этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

В Еврокомиссии предрекли изменение мирового порядка
Фото: ReutersReuters

Она предрекла возможное изменение мирового порядка событиями этих дней и указала на то, что жители Украины вновь столкнулись с перспективой отправки на войну, которая им не нужна.

«Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они — дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством», — добавила глава ЕК.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза (ЕС), НАТО и США провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины из-за тревожных сообщений. Он также отметил, что ЕС един в своей приверженности дипломатии и поддержке Киева.

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