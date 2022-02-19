В Еврокомиссии предрекли изменение мирового порядка

В Европе происходит крупнейшее наращивание войск со времен холодной войны. Об этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

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Она предрекла возможное изменение мирового порядка событиями этих дней и указала на то, что жители Украины вновь столкнулись с перспективой отправки на войну, которая им не нужна.

«Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они — дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством», — добавила глава ЕК.