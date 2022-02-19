Инцидент произошёл во время съёмок ток-шоу «Свобода слова».
Участниками потасовки стали журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Он заявил в эфире, что Украина — это страна, в которой живут как граждане, которые говорят на украинском языке, на венгерском, так и русскоязычные. После этого Бутусов неожиданно ударил депутата кулаком по лицу, завязалась драка. В результате оба участника ток-шоу оказались на полу. Гостям в студии пришлось их разнимать.
«Сегодня это было показательно — подойти со спины, ударить и царапаться как девчонка. Это всё, на что способны эти горе-агитаторы», — прокомментировал инцидент депутат Верховной рады.