Участниками потасовки стали журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Он заявил в эфире, что Украина — это страна, в которой живут как граждане, которые говорят на украинском языке, на венгерском, так и русскоязычные. После этого Бутусов неожиданно ударил депутата кулаком по лицу, завязалась драка. В результате оба участника ток-шоу оказались на полу. Гостям в студии пришлось их разнимать.