«Перешел границы»: В Германии раскритиковали посла Украины

Посол Украины Андрей Мельник «перешел границы», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха.

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Украинский дипломат в преддверии визита Олафа Шольца в Москву призывал канцлера ФРГ к «ультиматуму» в отношении Москвы в целях отвода сил России от границы. Кроме того, Мельник уже неоднократно требовал от Берлина поставок оружия Киеву. Ранее посол также призывал Берлин добиться вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как заявил Мютцених, правительство Украины знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. В этом контексте он раскритиковал поведение украинского посла.

«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — сказал глава фракции СДПГ.