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21 минуту назад

Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в «переходе границ»

Елена Прошина

Посол Украины Андрей Мельник «перешел границы», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха.

«Перешел границы»: В Германии раскритиковали посла Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский дипломат в преддверии визита Олафа Шольца в Москву призывал канцлера ФРГ к «ультиматуму» в отношении Москвы в целях отвода сил России от границы. Кроме того, Мельник уже неоднократно требовал от Берлина поставок оружия Киеву. Ранее посол также призывал Берлин добиться вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как заявил Мютцених, правительство Украины знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. В этом контексте он раскритиковал поведение украинского посла.

«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — сказал глава фракции СДПГ.

Мельник в ответ на критику в свой адрес призвал прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его».

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