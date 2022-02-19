В США продлили режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Джо Байден продлил действие режима чрезвычайной ситуации, который был введен в стране в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Фото: Reuters Reuters

Как отмечает Байден, пандемия COVID-19 продолжает представлять значительную угрозу общественному здоровью и безопасности американской нации. «По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года, начиная с 1 марта 2020 года, должна оставаться в силе после 1 марта 2022 года», — говорится в уведомлении.

Лидер США отметил, что коронавирус унес жизни более 900 тысяч американцев, и для борьбы с ним, по его словам, по-прежнему требуются все возможности федерального правительства.