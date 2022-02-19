Украинский генерал назвал Зеленского «неуравновешенным и капризным»

Президент Украины Владимир Зеленский — неуравновешенный и капризный человек, наделавший много глупостей. Такую характеристику ему дал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш». По его словам, Зеленский делает всё, чтобы разъединить нацию.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек, — сказал Москаль.

По мнению Москаля, население Украины не рассматривает Зеленского как верховного главнокомандующего, способного сплотить нацию в трудную минуту. Напротив, он делает всё, чтобы её разъединить.

Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, генерал призвал президента подумать и не совершать новых ошибок. Он также высказался за принятие нового Уголовного кодекса, поскольку, по его словам, Зеленский уже нарушил множество статей ныне существующего УК.