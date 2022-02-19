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38 минут назад

Байден сделал заявление по ситуации в ЛНР и ДНР

Елена Прошина

Президент США Джо Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Байден сделал заявление по ситуации в ЛНР и ДНР
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, нет доказательств того, что Украина готовит атаку. Глава Белого дома вновь заявил, что Россия попытается напасть на Украину в предстоящие дни.

Американский лидер заверил, что Вашингтон не будет отправлять своих солдат на Украину. При этом если Москва нападет на соседнее государство до даты встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, то дверь для дипломатии тем самым будет закрыта.

Президент выразил уверенность в том, что Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. Глава государства также считает, что его российский коллега не планирует задействовать ядерное оружие.

Напомним, 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Отмечается, что в ходе учений запустят баллистические и крылатые ракеты.

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