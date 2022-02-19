Байден сделал заявление по ситуации в ЛНР и ДНР

Президент США Джо Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

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По словам главы государства, нет доказательств того, что Украина готовит атаку. Глава Белого дома вновь заявил, что Россия попытается напасть на Украину в предстоящие дни.

Американский лидер заверил, что Вашингтон не будет отправлять своих солдат на Украину. При этом если Москва нападет на соседнее государство до даты встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, то дверь для дипломатии тем самым будет закрыта.

Президент выразил уверенность в том, что Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. Глава государства также считает, что его российский коллега не планирует задействовать ядерное оружие.