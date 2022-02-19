Байден заявил о планах России напасть на Киев на следующей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Киев в течение следующей недели. Он высказал мнение в ходе пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Kevin Lamarque / Reuters

В своей речи он заявил, что российские силы окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге.

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Каких-либо доказательств о подготовке таких планов Москвой Байден не привел. Помимо этого, американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины.

Байдена спросили, убежден ли он, что Путин намерен осуществить вторжение на Украину.

Однако на вопрос о том, означает ли это прекращение дипломатического взаимодействия с Москвой по нынешней ситуации вокруг Украины, он ответил отрицательно.

Что еще заявил Байден?

В обращении Байден также оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия при вторжении на Украину. По его словам, США не считают, что президент России Владимир Путин даже отдаленно изучает возможность использования такого типа оружия.

Кроме того, американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в праве самостоятельно решать, быть ему сейчас на Украине или нет. Так Байден прокомментировал информацию намерение Зеленского принять участие в Мюнхенской конференции. По его словам, решение президента Украины может быть не самым мудрым выбором. «Но решать ему», — подчеркнул Байден.

Мнения в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пресс-конференцию Байдена, раскритиковала слова о российских войсках. Она привела заявление Байдена о том, что российские войска практически окружили Украину, «полностью обложили».

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провоцировании начала большой войны. Политик отметил, что информация, поступающая из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), очень тревожная.

Также Володин предрек Европе становление ареной военных действий в случае начала войны. По его словам, Киев своими действиями перечеркивает Минские договоренности, хотя прекрасно понимает, к какой трагедии это может привести. «Но понимает ли это Европа? Ее лидеры молчат. Если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий», — написал Володин.

Обстрелы и взрывы в Донбассе

Украинские силовики ВСУ за сутки 18 февраля 31 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

31 раз ВСУ обстреляли территорию ЛНР за 18 февраля

Боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

Ночью 19 февраля представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных Минскими соглашениями минометов. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы после 03.00. По Стыле были выпущены 12 и 15 мин калибром 120 миллиметров с разницей в 2 минуты. Кроме того, в ДНР заявили о пятом за ночь обстреле украинскими силовиками населенного пункта Докучаевск.

Также в ночь на 19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.

После полуночи 19 февраля появились сообщения о взрыве в Луганске. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада. Вскоре появилась информация о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.