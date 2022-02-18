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21 минуту назад

Украина обратилась к жителям Донбасса

Елена Прошина

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донбасса выезжать на территорию Незалежной. Об этом сообщает «РИА Новости».

Украина обратилась к жителям Донбасса
Фото: ТАССТАСС

«Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем, кто сейчас на временно оккупированных территориях, кто боится за своих детей, свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», — приводятся в материале слова Верещук.

Напомним, что ранее руководство ЛНР и ДНР начало эвакуировать жителей республик в Россию из-за угрозы вторжения вооруженных сил Украины. Беженцев привозят и размещают в Ростовской области, где на фоне происходящего ввели режим повышенной готовности.

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