Украина обратилась к жителям Донбасса

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донбасса выезжать на территорию Незалежной. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем, кто сейчас на временно оккупированных территориях, кто боится за своих детей, свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», — приводятся в материале слова Верещук.
Напомним, что ранее руководство ЛНР и ДНР начало эвакуировать жителей республик в Россию из-за угрозы вторжения вооруженных сил Украины. Беженцев привозят и размещают в Ростовской области, где на фоне происходящего ввели режим повышенной готовности.