Украина обратилась к жителям Донбасса

«Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем, кто сейчас на временно оккупированных территориях, кто боится за своих детей, свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», — приводятся в материале слова Верещук.