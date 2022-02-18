США отреагировали на эвакуацию жителей Донбасса

Официальный представитель Госдепартамента сегодня заявил, что США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе, как предлог для начала операции «под чужим флагом» против Украины.

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По мнению представителя Госдепа, подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным «агрессором» в данном конфликте.

«Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН», - сказал представитель госдепа, пишет РИА «Новости».