В Германии обнаружили архивный документ с обещаниями о нерасширении НАТО

Немецкий журнал Spiegel опубликовал архивный протокол, в котором содержатся высказывания западных политиках о нерасширении НАТО на восток.

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Речь идет о протоколе встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в в Бонне 6 марта 1991 года. Темой переговоров была безопасность в Центральной и Восточной Европе.

«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции.— «Ъ»), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер.— «Ъ»). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», — заявил политический директор западногерманского МИД Юрген Хробог.

Аналогичные обещания давали и американские дипломаты.

«Мы дали понять Советскому Союзу — на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,— что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально», — заявил представитель Соединенных Штатов Раймонд Зайц.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков завил, что Москва все еще не получила ответ на вопрос о приближении НАТО к российским границам, заданный главой государства на Мюнхенской конференции в 2007 году.