Госдеп отреагировал на эвакуацию жителей в Донбассе

"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН", - сказал представитель госдепа высокого ранга в ответ на просьбу прокомментировать эвакуацию жителей Донбасса, а также сообщения о взрывах на территории ДНР.