Госдеп отреагировал на эвакуацию жителей в Донбассе

В США считают, что сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе являются попыткой завуалировать истинного агрессора, заявил официальный представитель госдепартамента США, пишет РИА Новости.
"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН", - сказал представитель госдепа высокого ранга в ответ на просьбу прокомментировать эвакуацию жителей Донбасса, а также сообщения о взрывах на территории ДНР.
Главы самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины. Позже в пятницу в центре Донецка рядом с Домом правительства ДНР был взорван автомобиль УАЗ начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.
Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.