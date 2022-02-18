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13 минут назад

Тимошенко упала в эфире украинского телеканала

Елена Прошина

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко упала во время прямого эфира передачи «Право на власть» на канале «1+1». Видеозапись эфира размещена на YouTube-канале ТСН.

Тимошенко упала в эфире украинского телеканала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео Тимошенко во время перерыва на рекламу, выходя из студии, оступилась или споткнулась и упала. Ей помогли подняться другие участники передачи.

После падения Тимошенко продолжила общаться с коллегами. К ней также подошла ведущая шоу. О том, обращалась ли Тимошенко после эфира к медикам, не сообщается.

Юлии Тимошенко 61 год. Она народный депутат Украины. Была премьер-министром Украины в 2005 году и с 2007 по 2010 годы. Занимала пост вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001 годы). Лидер партии «Батькивщина».

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