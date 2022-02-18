Тимошенко упала в эфире украинского телеканала

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко упала во время прямого эфира передачи «Право на власть» на канале «1+1». Видеозапись эфира размещена на YouTube-канале ТСН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео Тимошенко во время перерыва на рекламу, выходя из студии, оступилась или споткнулась и упала. Ей помогли подняться другие участники передачи.

После падения Тимошенко продолжила общаться с коллегами. К ней также подошла ведущая шоу. О том, обращалась ли Тимошенко после эфира к медикам, не сообщается.