В Донбассе призвали водителей помочь с эвакуацией жителей

Общественное движение «Донецкая Республика» обратилось к имеющим транспорт жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с призывом помочь в эвакуации населения, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на руководителя центрального исполкома движения Алексея Муратова.

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Как пишет «Донецкое агентство новостей», Муратов на оперативном совещании также призвал участников движения, желающих выехать в Россию, эвакуироваться.

«Остаются только добровольцы, которые готовы помогать и оказывать нам помощь. Те, кто остается, у нас будет три задачи. Одна из задач – организация эвакуации населения с прифронтовых территорий», - сказал Муратов.

Кроме того, по его словам, нужно помочь в эвакуации членам движения – их в настоящее время насчитывается около 250 тысяч человек. Им помогут выехать до границы с Россией, далее помощь в размещении будет оказывать российская сторона.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. В первую очередь будут вывезены женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса.