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1 час назад

Раскрыты подробности переговоров ДНР с Россией об эвакуации граждан

Елена Прошина

Донецкая народная республика в настоящее время пытается договориться с Россией об открытии границ для массового перехода эвакуируемых жителей ДНР, действующие КПП не предназначены для этого. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на близкий к руководству республики источник.

Раскрыты подробности переговоров ДНР с Россией об эвакуации граждан
Фото: РамблерРамблер

«Технически довезти тысячи человек до границы России можно, но пункты перехода не предназначены для такого массового перехода. В ДНР пытаются вести переговоры с российской стороной о возможности свободного прохода границы», — приводятся в материале слова собеседника портала.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации жителей республики в Россию из-за угрозы обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, женщин, детей и людей пожилого возраста разместят в Ростовской области.

Пушилин объявил массовую эвакуацию жителей ДНР в Россию

Администрация РО отказалась дать комментарий NEWS.ru по данному вопросу, а в региональном ГУ МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.

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