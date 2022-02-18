Пушилин высказался о сроках возвращения жителей ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, когда жители смогут вернуться домой после централизованной эвакуации в Россию, пишет «Лента.ру».
Пушилин не смог назвать точные сроки возвращения жителей в республику. По его словам, население региона сможет вернуться в свои дома, когда это будет безопасно.
Ранее Пушилин сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. В первую очередь будут вывезены женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.
О массовой эвакуации жителей также заявили власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)
Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля.
Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.