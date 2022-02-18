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1 час назад

Пушилин высказался о сроках возвращения жителей ДНР

Елена Прошина

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, когда жители смогут вернуться домой после централизованной эвакуации в Россию, пишет «Лента.ру».

Пушилин высказался о сроках возвращения жителей ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин не смог назвать точные сроки возвращения жителей в республику. По его словам, население региона сможет вернуться в свои дома, когда это будет безопасно.

Ранее Пушилин сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. В первую очередь будут вывезены женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.

О массовой эвакуации жителей также заявили власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)

Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля.

Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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