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1 час назад

Отец Зеленского обматерил журналистов

Мария Иванова

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр опроверг слухи о своем отъезде из страны и посоветовал СМИ, не «мелить ерунду» и «уйти в траншеи». Об этом рассказала «Страна».

Отец Зеленского обматерил журналистов
Фото: ReutersReuters

Александр Зеленский заявил, живет и работает на Украине и не собирается уезжать.

«Какая заграница? <…> Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, *** делать», - сказал он.

Западные СМИ называли 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

На фоне этого появились новости об отъезде украинских олигархов и депутатов из страны. Зеленский потребовал от бизнесменов и политиков вернуться в ближайшие 24 часа и пригрозил им «серьезными выводами».

Во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский подчеркнул, что его семья остается в стране.

«Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной, и это без пафоса», - заявил он.

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