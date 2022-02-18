Отец Зеленского обматерил журналистов

«Какая заграница? <…> Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, *** делать», - сказал он.