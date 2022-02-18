Отец Зеленского обматерил журналистов

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр опроверг слухи о своем отъезде из страны и посоветовал СМИ, не «мелить ерунду» и «уйти в траншеи». Об этом рассказала «Страна».
Александр Зеленский заявил, живет и работает на Украине и не собирается уезжать.
«Какая заграница? <…> Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, *** делать», - сказал он.
Западные СМИ называли 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.
На фоне этого появились новости об отъезде украинских олигархов и депутатов из страны. Зеленский потребовал от бизнесменов и политиков вернуться в ближайшие 24 часа и пригрозил им «серьезными выводами».
Во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский подчеркнул, что его семья остается в стране.
«Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной, и это без пафоса», - заявил он.