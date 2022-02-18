Глава Минобороны Украины обратился к жителям Донбасса

Министр обороны Алексей Резников призвал жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не верить слухам о «наступлении Украины». Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной раде, пишет издание «112.ua».

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17 февраля в республиках Донбасса заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка. Подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики был открыт ответный огонь.

По словам Резникова, Украина усиливает свою оборону, но не собирается совершать военных действий в отношении Донбасса или Крыма.

«Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: «Люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг»», - заявил глава Минобороны Украины.

Он назвал врагами жителей Донбасса тех, кто «якобы хочет защитить их от Украины».

«Не верьте слухам об украинском наступлении», - заверил Резников, заметив при этом, что ВСУ готовы к любому развитию событий.